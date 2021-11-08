Ortaköy’de yapılan elektrikli scooter denetimlerinde bazı vatandaşların köpeği ile bazı vatandaşların ise 2 kişi olarak scooter kullandıkları görüldü.

İstanbul’da, Beşiktaş Ortaköy'de elektrikli scooter denetimleri sürüyor…

Ekipler, kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla belirli noktalarda çalışmalar yaptı.

Denetimlerde kimi scooter kullanıcılarının kaldırımda gittiği, kiminin de 2 kişi ya da köpeğiyle binerek kuralları ihlal ettiği görüldü.

Bir scootera iki kişi binerek, kuralları ihlal eden iki kişi ise kameralara poz verdi.

“ULAŞIM İSTANBUL’DA ÇOK ZAMLANDI”

Scooter kullanan Eyüp Enes Köse, "Ulaşım, İstanbul'da son zamanlarda çok zamlandı, çok da pahalandı. Öğrenci olsak da çalışan olsak da bunlar da kötünün iyisi diyebiliriz. Taksiye, minibüse ya da otobüse göre daha avantajlılar." dedi.

Beşiktaş’ta elektrikli scooter kullananlar, kuralları ihlal etti VİDEO



“BİSİKLET YOLU YOK”

Kurallara elinden geldiğince uymaya çalıştığını öne süren Köse, kendisine kaldırımda scooter kullandığı hatırlatılmasına ise, "Evet ama maalesef bisiklet yolu yok şu an. Ben İzmir'den geliyorum. Orada bisiklet yolu daha yaygın, insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Tabii biz de istemeyiz böyle kaldırımda insanların içinden gitmeyi ama mecbur kaldıkça maalesef başka opsiyonumuz yok." şeklinde cevap verdi.

“GENELDE KÜFREDİYORLAR”

Köse, "Sürücüler size dikkat ediyor mu?" sorusunu "Yok genelde küfrediyorlar." diye yanıtladı.

Bir yerden bir yere gitmek için scooter kullanmanın yakın mesafede çok kolay olduğunu dile getiren Kasım Önal, otomobil sürücülerinin kendilerine dikkat etmediğini ve kendilerine çok yakın geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kıyıdan köşeden yavaş yavaş gidiyoruz. Scooter kurallarını okudum, biliyorum. Kurallara uymaya çalışıyorum. Az önce ışıklarda bekledim, yayalarla birlikte geçtim. Kaldırımları kullanmamın sebebi arabaların sıkıştırması. Bisiklet için de koşu için de alanlar yapılması lazım. Bugün maraton koştum ama burada koşmaya yer bulamıyorum, scooter için de aynı şekilde. Çok çoğaldı, bunun için de bir şey yapılması bence."

“BİSİKLET YOLLARINI KULLANMAYA DİKKAT ETMEK LAZIM”

Scooter kurallarına uyduğunu ifade eden Okan Yağcı ise şu şekilde konuştu:

"Bilerek kaldırımdan gelmem gerektiğini düşünüyorum, trafik içine girmemeye çalışıyorum. Geçen ki kazayı duydum ama nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Scooter kullanırken bisiklet yollarını kullanmaya dikkat etmek lazım. Bunlar çünkü trafiğe çıkacak araçlar değil sonuçta bunlar elektrikli araçlar, hızlı gidemiyor o kadar. Ehliyet de gerektirmediği için herkes kullanabiliyor. O yüzden scooter sürücülerinin mutlaka çok dikkatli olması lazım. Tabii ki trafikteki diğer sürücülerin de bize dikkat etmesi lazım. Bazen çıkıyoruz yol olmuyor. Mümkün olduğunda yaya yolları, bisiklet yolları kullanılmalı."

Scooter kullanan Bahar Çoban da otomobil sürücülerinin kendilerine dikkat etmediğini söyledi.