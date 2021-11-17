Beşiktaş'ta feci kaza: 2 yaralı

Beşiktaş'ta aşırı süratli giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce taksiye çarptı, ardından bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta saat 02.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Aydınlatma direğine çarpan otomobil, otobüs durağına çaparak sonra durabildi. Kazada otomobilde bulunan Tarık Can ile Kübra Yayla yaralandı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobilde bulunan yaralılardan hangisinin sürücü olduğunu belirlemek soruşturma başlattı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ O ANLARI ANLATTI

Öte yandan, kaza taksisi hasar gören sürücü Torun Seyidoğlu, otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirterek, "Süratli geldi. Aynaya baktım, kendimi sağa attım. Bir baktım demirlerden bu tarafa atladı buraya vurdu" dedi.