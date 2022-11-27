Beşiktaş'ta gasp dehşeti: 4 yaralı

bir grup tarafından önleri kesilen 4 kişi, kendilerinden para isteyen kişileri reddettikleri gerekçesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Gece saatlerinde bir grup, eğlence mekanından çıkan biri kadın 4 kişinin peşine takıldı.

Bir süre sonra önlerini kestikleri gençlerden para isteyen şahıslar, olumsuz yanıt alınca öfkelendi.

Bunun üzerine 4 kişiye acımasızca saldırmaya başladı.

Bıçakla saldırdılar

Neye uğradıklarını şaşıran gençler saldırı sırasında yere düştü. Gözleri dönen şahıslar ise yanlarında taşıdıkları bıçakla saldırınca 4 kişi de yaralandı.

Olayı gören çevredeki esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

O anlar kamerada

Eğlence mekanlarındaki müşterileri de sık sık rahatsız ettikleri belirtilen, esnafın şikayetlerine rağmen haklarında işlem yapılmadığı öğrenilen çocuk yaştaki grubun para istedikleri kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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7 şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından başlatılan soruşturmada ise yaşları 15'ten küçük olan S.P, E.Y. isimli çocuklarla ile E.B., G.Ç. isimli kadınların da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ‘Kasten yaralama’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘İş yerinden ve kurumdan hırsızlık’ gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.

Serbest bırakıldılar

Yakalanan ve haklarında ‘Kasten yaralama’ suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.