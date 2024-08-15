Beşiktaş'ta genç kıza çarpıp serbest kalan suç makinesi tekrar gözaltında Beşiktaş'ta Furkan D. isimli suç makinesi, ara sokakta aşırı hız yaparak önce 3 araca ardından Dila Kıraslı isimli bir kadına çarparak kaçmıştı. Önce gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İnfiale neden olan olay sonrası Furkan D. tekrar gözaltına alındı.

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Haber Merkezi

Sosyal medyanın gündemine oturan olay Beşiktaş'ta yaşandı.

Furkan D. isimli suç makinesi, Abbasağa mahallesinde lüks cipiyle aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı.

Takla atan araç ardından bir araca ve bir motosiklete daha çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Kıraslı, Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledildi.

Dila Kıraslı'ya ve 4 araca çarpan sürücü Furkan D. olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde sürücü olduğunu iddia eden ancak kaza sırasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan P. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü Çerkezköy'de gözaltına aldı.

Sürücü Furkan D. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıkan şüpheli bugün sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı.

Şüpheli Furkan D.'nin Çerkezköy emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Öte yandan özel bir şirkette insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Dila Kıraslı'nın çarpma sonucu vücudunda kırıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.