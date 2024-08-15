Sosyal medyanın gündemine oturan olay Beşiktaş'ta yaşandı.
Furkan D. isimli suç makinesi, Abbasağa mahallesinde lüks cipiyle aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı.
Takla atan araç ardından bir araca ve bir motosiklete daha çarptı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ardından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Kıraslı, Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledildi.
Dila Kıraslı'ya ve 4 araca çarpan sürücü Furkan D. olay yerinden kaçtı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde sürücü olduğunu iddia eden ancak kaza sırasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan P. gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü Çerkezköy'de gözaltına aldı.
Sürücü Furkan D. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıkan şüpheli bugün sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı.
Şüpheli Furkan D.'nin Çerkezköy emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Öte yandan özel bir şirkette insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Dila Kıraslı'nın çarpma sonucu vücudunda kırıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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