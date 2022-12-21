Petrol
81.34
1.69%
Euro
19.8195
0.05%
Dolar
18.6658
0.07%
Altın
1.087
-0.22%
Borsa
5464
0.84%
Bitcoin
319.946
0.05%
BTXN Coin
7.59
-4.52%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Beşiktaş'ta gürültü tartışması: 6 gözaltı

    Kafede yüksek sesli müzik eşliğinde eğlence yapan şahıslara, çevredekilerin şikayeti üzerine bekçiler müdahale etti. Bekçilerle tartışan 6 kişi, gözaltına alındı.
    • 21.12.2022 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta gürültü tartışması: 6 gözaltı

    İstanbul Beşiktaş’ta, Ihlamurdere Caddesi'nde bulunan bir kafede dün gece saat 00.30 sıralarında, kepengi yarısına kadar kapatan bir grup içeride yüksek sesli müzikle eğlenince çevredekiler gürültüden rahatsız oldu.

    Şikayet üzerine olay yerine bekçiler sevk edildi.

    Gürültünün sonlandırılması için iş yeri sahibi uyarılsa da şahıslar dikkate almadı.

    Bekçiler ile tartıştılar

    Mukavemette bulunan iki kişi ile bekçiler arasında tartışma çıktı.

    DHA’nın haberine göre; takviye ekiplerin gelmesiyle, 6 kişi gözaltına alındı.

    4 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2 kişi adliyeye sevk edildi.

    Gözaltı anları kamerada

    Bekçilere mukavemet gösteren kişilerin gözaltına alınması ise cep telefonu ile görüntülendi.

    Beşiktaş'ta gürültü tartışması: 6 gözaltı VİDEO

    Beşiktaş ta gürültü tartışması: 6 gözaltı #1

    Beşiktaş ta gürültü tartışması: 6 gözaltı #2

    Beşiktaş ta gürültü tartışması: 6 gözaltı #3


    Banu Alkan'dan bebek müjdesi
    Magazin

    Banu Alkan'dan bebek müjdesi

    Bursa'da halk otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı
    3. Sayfa

    Bursa'da halk otobüsündeki cep telefonu hırsızlığı

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir