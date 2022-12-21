Kafede yüksek sesli müzik eşliğinde eğlence yapan şahıslara, çevredekilerin şikayeti üzerine bekçiler müdahale etti. Bekçilerle tartışan 6 kişi, gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş’ta, Ihlamurdere Caddesi'nde bulunan bir kafede dün gece saat 00.30 sıralarında, kepengi yarısına kadar kapatan bir grup içeride yüksek sesli müzikle eğlenince çevredekiler gürültüden rahatsız oldu.

Şikayet üzerine olay yerine bekçiler sevk edildi.

Gürültünün sonlandırılması için iş yeri sahibi uyarılsa da şahıslar dikkate almadı.

Bekçiler ile tartıştılar

Mukavemette bulunan iki kişi ile bekçiler arasında tartışma çıktı.

DHA’nın haberine göre; takviye ekiplerin gelmesiyle, 6 kişi gözaltına alındı.

4 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltı anları kamerada

Bekçilere mukavemet gösteren kişilerin gözaltına alınması ise cep telefonu ile görüntülendi.

Beşiktaş'ta gürültü tartışması: 6 gözaltı VİDEO

