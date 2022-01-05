Beşiktaş'ta hafif ticari araç yayaya çarpıp öldürdü

Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yabancı uyruklu şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul TEM otoyolu Levent ayrımında hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Onur Kartal, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Yaya çarpmanın etkisiyle sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekibi yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Araç sürücüsü Onur Kartal ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu-Levent ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.