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    Beşiktaş'ta hafif ticari araç yayaya çarpıp öldürdü

    Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada hafif ticari aracın çarptığı yabancı uyruklu şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:58
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    Beşiktaş'ta hafif ticari araç yayaya çarpıp öldürdü

    İstanbul TEM otoyolu Levent ayrımında hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Onur Kartal, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

    Yaya çarpmanın etkisiyle sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık ekibi yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Beşiktaş'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

    ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

    Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Beşiktaş ta hafif ticari araç yayaya çarpıp öldürdü #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Araç sürücüsü Onur Kartal ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu-Levent ayrımında uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Beşiktaş ta hafif ticari araç yayaya çarpıp öldürdü #2

    Beşiktaş ta hafif ticari araç yayaya çarpıp öldürdü #3


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