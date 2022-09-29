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    Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar

    Beşiktaş'ta Vodafone Park önüne gelen bir grup, satırlar çıkarıp Beşiktaş aleyhine sloganlar attı.
    • 29.09.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:41
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    Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar

    Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi.

    Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü.

    Meşale yakan grup trafiği de kapattı. Bir süre sonra başka bir grup geldi.

    İki grup arasında kavga çıktı

    İki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı.

    DHA'nın haberine göre, olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #1

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #2

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #3

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #4

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #5

    Beşiktaş ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar #6


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