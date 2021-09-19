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Beşiktaş’ta, hastaneden çıkan kadına otomobil çarptı
Levent’te hastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan Zeynep Beşiktaş isimli kadına, Oktay U. idaresindeki otomobil çarptı. Kafasını yere vuran Beşiktaş, ağır yaralandı.
- İHA
- 19.09.2021 - 10:51
- Güncelleme : 19.09.2021 - 11:21
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bağlı Levent’te, saat 09.00 sıralarında, hastaneden çıkıp yolun karşısına geçmekte olan Zeynep Beşiktaş isimli kadına, geri manevra yapan Oktay U. idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile yere düşe Beşiktaş, kafasını vurarak ağır yaralandı.
KAMERAYA YANSIDI
Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde otomobilin ara sokaktan trafiğe çıkmaya çalıştığı, geri geldiği sırada kadına çarptığı görüldü.
Kadının yardımına Oktay U. ile çevredeki vatandaşlar koştu.
Levent’te hastaneden çıkan kadına otomobil çarptı ViDEO
DURUMU AĞIR
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Zeynep Beşiktaş’ı hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Beşiktaş’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.