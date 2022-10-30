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Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı

Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı

Yabancı uyruklu iş kadınının evine giren hırsızlar, evdeki milyon liralık ziynet ve elektronik eşyaları çaldı. Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli suç makinesi çıktı.