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    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı

    Yabancı uyruklu iş kadınının evine giren hırsızlar, evdeki milyon liralık ziynet ve elektronik eşyaları çaldı. Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli suç makinesi çıktı.
    • 30.10.2022 - 13:41
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    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı

    İstanbul Beşiktaş’ta Sheila C.Z. isimli iş kadınının evine giren hırsızlar, içerde buldukları bazı ziynet ve elektronik eşyaları çaldı.

    İhbar üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin apartmana girerken görüntülerine ulaştı.

    4 şüpheli gözaltına alındı

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin olay sırasında kullandıkları otomobilden inerken de görüntülerine ulaştı. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Hırsızlar suç makinesi çıktı

    Şüpheliler Mustafa U.Ş., Muhammed E., Muhammet A.B. ve Halil Ş., sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, şüphelilerden Mustafa U.Ş.’nin 27, Muhammet A.B.’nin 18, Muhammed E.’nin 7, Halil Ş.’nin ise 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı #1

    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı #2

    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı #3

    Beşiktaş’ta iş kadınının evini soyanlar azılı hırsız çıktı #4


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