Beşiktaş'ta kadınlara saldıran yankesiciye suçüstü Çarşı’da gözüne kestirdiği kadınlara arkasından yaklaşarak cep telefonlarını çalan yankesici, polis tarafından suçüstü yakalandı.

İHA

Beşiktaş Çarşı Köyiçi Meydanı’nda meydana gelen olaylarda bir şahıs, gözüne kestirdiği kadınlara arkasından yaklaştı. Kadınların bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs, kaşla göz arasında cep telefonlarını çaldı.

Suç anı güvenlik kamerasında

Yankesicilik anları kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Gizem Nur E. isimli genç kadın arkadaşıyla yürüdüğü esnada yankesici şahıs montundan cep telefonunu çalıyor.

Polis, yankesiciyi suçüstü yakaladı

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Buradan yola çıkan polis, yankesici şahsın Hamdullah S. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis şahsı, bir cadde üzerinde suçüstü yakaladı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yazılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Hamdullah S. tutuklandı.