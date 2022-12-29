Beşiktaş'ta kamyonet sürücüsünü engelli bırakan kaza kamerada

8 ay önce meydana gelen kazanın MOBESE'ye yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Feci kaza sonrası yola savrulan kamyonet sürücüsü engelli kaldı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Balmumcu Barbaros Bulvarı’nda 8 ay önce korkunç bir kaza meydana geldi…

Gece saat 03.00 sıralarında meyve sebze halinde dönen Bilal Ulu’nun kamyonetine, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Ziya Durmaz'ın kullandığı Bulgaristan plakalı otomobil çarptı.

Arkadaşlarıyla birlikte kaçtı

Çarpmanın etkisi ile Bilal Ulu, yola savruldu.

Kaza sonrası Ziya Durmaz ve arkadaşları otomobilden çıktı.

Bir süre araçlarının etrafında dolaşan grup, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralandı

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilal Ulu, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta kamyonet sürücünü engelli bırakan kaza kamerada ViDEO

Alkollü çıktı

Kazadan sonra otomobil sürücüsü Ziya Durmaz sabah 10.00 sıralarından polis merkezine giderek teslim oldu.

Kan örneği alınan Durmaz'ın 0,80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü serbest kaldı, çarptığı adam yürüme yetisini kaybetti

DHA’nın haberine göre 4 ay yoğun bakımda kalan Bilal Ulu ise yürüme yetisini kaybetti.

Ulu'nun hastanede tedavisi devam ederken, sürücü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.