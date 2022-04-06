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    Beşiktaş'ta kamyonuyla üst geçide çarpan sürücü yakalandı

    Bir kamyon sürücüsü kasasına yüklediği yüksek platform nedeniyle üst geçide çarpıp, hasar verdi. Bir vatandaşın çektiği kamera görüntüleri üzerine şoför, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:01
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    Beşiktaş'ta kamyonuyla üst geçide çarpan sürücü yakalandı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden kamyon, üst geçide çarptı.

    Kasasına yüklediği yüksek platform nedeniyle üst geçide çarpan şoför, önce durup, daha sonra yoluna devam etti.

    ÜST GEÇİDE HASAR VEREN ŞOFÖR 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

    Olay anını gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüleyip, polise ihbar etti. Yaklaşık iki kilometre sonra polis tarafından durdurulan kamyon şoförü, gözaltına alındı.

    YOL ULAŞIMA AÇILDI

    Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri yola düşen parçaları toplayıp, temizlerken itfaiye ekipleri de üst geçitten sarkan parçaları aldı.

    Olay nedeniyle bir süre kapatılan yol, parçaların alınmasının ardından açıldı.

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