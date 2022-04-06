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- Beşiktaş'ta kamyonuyla üst geçide çarpan sürücü yakalandı
Beşiktaş'ta kamyonuyla üst geçide çarpan sürücü yakalandı
Bir kamyon sürücüsü kasasına yüklediği yüksek platform nedeniyle üst geçide çarpıp, hasar verdi. Bir vatandaşın çektiği kamera görüntüleri üzerine şoför, polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 06.04.2022 - 09:44
- Güncelleme : 06.04.2022 - 10:01
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Barbaros Bulvarı'ndan Levent yönüne giden kamyon, üst geçide çarptı.
Kasasına yüklediği yüksek platform nedeniyle üst geçide çarpan şoför, önce durup, daha sonra yoluna devam etti.
ÜST GEÇİDE HASAR VEREN ŞOFÖR 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI
Olay anını gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüleyip, polise ihbar etti. Yaklaşık iki kilometre sonra polis tarafından durdurulan kamyon şoförü, gözaltına alındı.
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri yola düşen parçaları toplayıp, temizlerken itfaiye ekipleri de üst geçitten sarkan parçaları aldı.
Olay nedeniyle bir süre kapatılan yol, parçaların alınmasının ardından açıldı.