Haberler

3. Sayfa Haberleri

Beşiktaş'ta kamyonuyla üst geçide çarpan sürücü yakalandı

Beşiktaş'ta kamyonuyla üst geçide çarpan sürücü yakalandı

Bir kamyon sürücüsü kasasına yüklediği yüksek platform nedeniyle üst geçide çarpıp, hasar verdi. Bir vatandaşın çektiği kamera görüntüleri üzerine şoför, polis tarafından gözaltına alındı.