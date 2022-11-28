Petrol
81.24
-2.95%
Euro
19.5093
0.53%
Dolar
18.6313
-0.01%
Altın
1.055
0.38%
Borsa
4951
0.00%
Bitcoin
308.844
-2.09%
BTXN Coin
5.80
0.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Beşiktaş'ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı

    Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen genç kız aşağı inemedi. Dalların arasında kurtarılmayı bekleyen kedi ve genç kızın yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
    • 28.11.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı

    İstanbul Beşiktaş’ta, Türkali Mahallesi’ndeki bir binanın bahçe katında yaşayan Ceren A.’nın kedisi, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde ağaca tırmandıktan sonra mahsur kaldı.

    Ağaçtan inemeyen kedi, miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Ceren A., ağaca tırmanarak kediyi kurtarmak istedi.

    İHA’nın haberine göre; Ceren A. kediyi kurtarmak istedikçe, kedi yüksek dallara zıplayıp kaçtı.

    Ceren A., kediyi alamayacağını anladı fakat korkudan ağaçtan inemedi. Bunun üzerine ağacın dibine gelen ev arkadaşları genç kızı kurtarmak istedi.

    Kediyi ve genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı

    Gençlerin de başarısız olması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca dayandıkları merdiven yardımıyla Ceren A.’nın yanına ulaştı.

    Bir süre devam eden çalışma sonucunda Ceren A. ve kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Aşağıya inen Ceren A., kedisine sarılırken yaşadığı o anları ise gülerek anlattı.

    Beşiktaş'ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı ViDEO

    “Dallar çok ince olduğu için inemedim”

    Ağaçta mahsur kalan Ceren A., “Arkadaşımın ev kedisi ağaca tırmanıp orada kaldı. Ben de uykudan yeni uyanmıştım ve bir anlık düşüncesizlikle arkasından ağaca tırmandım. Sonra ben de orada kaldım. Dallar çok ince olduğu için inemedim. Sonra itfaiye ekipleri geldi sağ olsunlar beni kurtardılar ama kedi de beni deşti. Ekipler ağaca merdiven dayayıp önce beni sonra da kedimi kurtardılar.” dedi.

    Beşiktaş ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı #1

    Beşiktaş ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı #2

    Beşiktaş ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı #3

    Beşiktaş ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı #4

    Beşiktaş ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı #5


    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu
    Futbol

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu

    Çin'de karantina eylemi vaka sayısını artırdı
    Dünya

    Çin'de karantina eylemi vaka sayısını artırdı

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir