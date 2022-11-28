Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen genç kız aşağı inemedi. Dalların arasında kurtarılmayı bekleyen kedi ve genç kızın yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

İstanbul Beşiktaş’ta, Türkali Mahallesi’ndeki bir binanın bahçe katında yaşayan Ceren A.’nın kedisi, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde ağaca tırmandıktan sonra mahsur kaldı.

Ağaçtan inemeyen kedi, miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Ceren A., ağaca tırmanarak kediyi kurtarmak istedi.

İHA’nın haberine göre; Ceren A. kediyi kurtarmak istedikçe, kedi yüksek dallara zıplayıp kaçtı.

Ceren A., kediyi alamayacağını anladı fakat korkudan ağaçtan inemedi. Bunun üzerine ağacın dibine gelen ev arkadaşları genç kızı kurtarmak istedi.

Kediyi ve genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Gençlerin de başarısız olması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca dayandıkları merdiven yardımıyla Ceren A.’nın yanına ulaştı.

Bir süre devam eden çalışma sonucunda Ceren A. ve kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aşağıya inen Ceren A., kedisine sarılırken yaşadığı o anları ise gülerek anlattı.

Beşiktaş'ta, kediyi kurtarmak isteyen genç kız ağaçta mahsur kaldı ViDEO

“Dallar çok ince olduğu için inemedim”

Ağaçta mahsur kalan Ceren A., “Arkadaşımın ev kedisi ağaca tırmanıp orada kaldı. Ben de uykudan yeni uyanmıştım ve bir anlık düşüncesizlikle arkasından ağaca tırmandım. Sonra ben de orada kaldım. Dallar çok ince olduğu için inemedim. Sonra itfaiye ekipleri geldi sağ olsunlar beni kurtardılar ama kedi de beni deşti. Ekipler ağaca merdiven dayayıp önce beni sonra da kedimi kurtardılar.” dedi.