Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç, bankanın merdiven boşluğuna düştü İstanbul Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul Beşiktaş ilçesi Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde dün gece saat 23.45 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FLP 848 plakalı araç, Maslak istikametine doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

KALDIRIMA ÇARPTI, MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ASILI KALDI: 3 YARALI

Kontrolünü kaybeden araç önce kaldırıma çarptı, ardından bir bankanın merdiven boşluğuna uçtu ve dik şekilde durdu. Kazada, araçta bulunan üç kişiden biri ağır olmak üzere yaralandı. Aracın çarptığı bankanın duvarları ve camları hasar gördü.

Olayın bildirilmesinin ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı, sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etti. İtfaiye ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için müdahalede bulundu ve araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)