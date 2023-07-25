Beşiktaş’ta köpeğe yönelik şiddete 3 yıla kadar hapis istemi Bakımını üstlendiği köpeği tekme ve tokatlarla darbeden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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İHA

Sokak hayvanları yüzünden onlarca ailenin evine ateş düşüyor.

Buna rağmen hiçbir önlem alınmaması dikkat çekiyor.

Ancak bu kez durum farkı…

Köpeğini dövdü

Bu kez hayvana yönelik şiddet kameralara yansıdı.

Sezgin A., 29 Nisan tarihinde bakımını üstlendiği köpeği ile İstanbul Beşiktaş’ta yürüyordu.

Sahibi, birden köpeğe sinirlendi ve tekme tokat girişti.

Bu anların sosyal medyada yayılmasının üzerine 31 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Soruşturma tamamlandı

Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma da tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sezgin A.’nın bakımını üstlendiği ev hayvanı olan “Amerikan Staf” cinsi köpeği yol üzerinde tekme ve tokat atarak darbettiği, köpeğin bağlı olduğu ipten sert bir şekilde çekerek sokak üzerinde yürüdüğü anlatıldı.

'Acımasız ve zalimce'

Suç mağduru köpeğin Savcılık talimatıyla Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınağa teslim edildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Sezgin A.’nın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde acımasız ve zalimce muamele olduğu kaydedildi.

Şüphelinin savunmasına da yer verilen iddianamede, köpeğin evden kaçtığını ve eğitim maksatlı köpeğe vurduğunu, eziyet kastı olmadığını söylediği belirtildi.

3 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sezgin A.’nın ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.