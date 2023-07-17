Beşiktaş’ta minibüse yolcu gibi binen polis, cezayı kesti

İstanbul trafiğini daha da çileli haline dönüştüren kural tanımaz sürücüler, bugün polisin bir başka yüzüyle tanıştı…
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler, yolcu minibüslerini kıskaca aldı.
Polis, minibüse yolcu olarak bindi
Görevli polisler, önce Beşiktaş Meydanı’ndan minibüslere yolcu olarak bindi.
Memurlar, kural ihlali yapan sürücüleri tek tek tespit etti.
Sürücüler, denetim noktalarında bekleyen görevli trafik ekiplerine bildirildi.
6 sürücüye ceza kesildi
Ekipler de o minibüsleri, geçtikleri güzergahlarda durdurup, işlem uyguladı.
Levent Mahallesi ile Büyükdere Caddesi’ndeki denetleme noktalarında durdurulan 6 minibüsü şoförüne, “fazla yolcu bindirme”, “durak haricinde yolcu alma”, “seyir esnasında cep telefonu kullanma”, “emniyet kemeri takmama” gibi kural ihlallerinden toplam 3 bin 36 lira ceza kesildiği öğrenildi.