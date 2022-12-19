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- Beşiktaş'ta motosikletin ön tekerleğini kaldırarak canını hiçe saydı
Beşiktaş'ta motosikletin ön tekerleğini kaldırarak canını hiçe saydı
Beşiktaş istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketler sergilerken o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 19.12.2022 - 16:43
- Güncelleme : 19.12.2022 - 17:15
İstanbul'da E-5 Beşiktaş istikametinde, dün akşam saatlerinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketler sergiledi.
Sürücü, arkasında arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken birdenbire motorun ön tekerleğini kaldırarak kendisinin ve arkasındaki kişinin canını hiçe saydı.
O anlar kaydedildi
Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen gençlerin o anlarını, bir başka vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kayda aldı.
Görüntülerde, sürücünün seyir halindeyken motosikletin ön tekerini kaldırarak, bir süre seyrettiği, ardından normale döndüğü görüldü.
Beşiktaş'ta motosikletin ön tekerleğini kaldırarak canını hiçe saydı VİDEO