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    Beşiktaş'ta motosikletin ön tekerleğini kaldırarak canını hiçe saydı

    Beşiktaş istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketler sergilerken o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 19.12.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 17:15
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    Beşiktaş'ta motosikletin ön tekerleğini kaldırarak canını hiçe saydı

    İstanbul'da E-5 Beşiktaş istikametinde, dün akşam saatlerinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte tehlikeli hareketler sergiledi.

    Sürücü, arkasında arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken birdenbire motorun ön tekerleğini kaldırarak kendisinin ve arkasındaki kişinin canını hiçe saydı.

    O anlar kaydedildi

    Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen gençlerin o anlarını, bir başka vatandaş cep telefonuyla saniye saniye kayda aldı.

    Görüntülerde, sürücünün seyir halindeyken motosikletin ön tekerini kaldırarak, bir süre seyrettiği, ardından normale döndüğü görüldü.

    Beşiktaş'ta motosikletin ön tekerleğini kaldırarak canını hiçe saydı VİDEO

    Beşiktaş ta motosikletin ön tekerleğini kaldırarak canını hiçe saydı #1


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