Petrol
109.9
-1.48%
Euro
16.34
1.43%
Dolar
15.66
1.19%
Altın
918.06
-0.39%
Borsa
2398
-0.86%
Bitcoin
477.645
-0.97%
BTXN Coin
13.03
0.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı

    Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ortaya çıkan tünelle ilgili çalışma başlatıldı. Kaymakamlık, tünelin kaçak kanalizasyon kazı çalışmalarında kazıldığını tespit ettiklerini açıkladı.
    • 16.05.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında bir tünel bulundu.

    Toprakla doldurulan tünel hakkında, gizli tünel iddiaları nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

    İncelemeler kapsamında, çukurun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

    Kaymakamlık açıklaması

    Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.

    Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.”

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı #1

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı #2

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı #3

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı #4

    Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı #5


    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi
    3. Sayfa

    Bağcılar'da husumetlisinin aracını yakan şahıs alevleri izledi

    Muğla'da 1.5 ton kaçak midye imha edildi
    3. Sayfa

    Muğla'da 1.5 ton kaçak midye imha edildi

    Görüş Bildir