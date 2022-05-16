Beşiktaş’ta ortaya çıkan ‘gizli tünelde’ çalışma başlatıldı

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ortaya çıkan tünelle ilgili çalışma başlatıldı. Kaymakamlık, tünelin kaçak kanalizasyon kazı çalışmalarında kazıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında bir tünel bulundu.

Toprakla doldurulan tünel hakkında, gizli tünel iddiaları nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

İncelemeler kapsamında, çukurun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlık açıklaması

Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır.

Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.”