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Beşiktaş'ta otomobil hırsızlığı
Çalıntı araçla kaza yaptıktan sonra aracı bir site önüne terk eden hırsız, polisle kovalamaca yaşadı. Şüpheli, tüm çabalara rağmen yakalanamadı.
- Özel Haber
- 22.04.2022 - 10:01
- Güncelleme : 22.04.2022 - 10:02
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Cemil Aslan Güder Sokak'ta sabah 06.00 saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
İddialara göre; bir site otoparkına bırakılan 34 LJ 3548 plakalı aracın çalıntı olduğu tespit edildi.
Hırsız izini kaybettirdi
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede saklanan hırsızın peşine düştü. Polisin 'dur' ihtarlarına aldırış etmeyen hırsız yaya olarak kaçmayı başardı.
Otomobil kazalı çıktı
Bunun üzerine ekipler kontrol amacıyla aracın ve site etrafının her yerini didik didik aradı. İncelemeler sonucunda ise hırsızın aracı kaza yaptıktan sonra bıraktığı belirlendi.
Büyük hasar aldığı görülen araç çekici yardımıyla olay yerinden alınırken, polisler kayıplara karışan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.