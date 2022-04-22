Petrol
107.39
-0.87%
Euro
15.93
-0.15%
Dolar
14.73
0.16%
Altın
924.81
0.24%
Borsa
2555
-0.07%
Bitcoin
601.738
-1.75%
BTXN Coin
29.12
-0.51%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Beşiktaş'ta otomobil hırsızlığı

    Çalıntı araçla kaza yaptıktan sonra aracı bir site önüne terk eden hırsız, polisle kovalamaca yaşadı. Şüpheli, tüm çabalara rağmen yakalanamadı.
    • Özel Haber
    • 22.04.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta otomobil hırsızlığı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Cemil Aslan Güder Sokak'ta sabah 06.00 saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

    İddialara göre; bir site otoparkına bırakılan 34 LJ 3548 plakalı aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

    Hırsız izini kaybettirdi

    Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede saklanan hırsızın peşine düştü. Polisin 'dur' ihtarlarına aldırış etmeyen hırsız yaya olarak kaçmayı başardı.

    Otomobil kazalı çıktı

    Bunun üzerine ekipler kontrol amacıyla aracın ve site etrafının her yerini didik didik aradı. İncelemeler sonucunda ise hırsızın aracı kaza yaptıktan sonra bıraktığı belirlendi.

    Büyük hasar aldığı görülen araç çekici yardımıyla olay yerinden alınırken, polisler kayıplara karışan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Beşiktaş ta otomobil hırsızlığı #1

    Beşiktaş ta otomobil hırsızlığı #2

    Beşiktaş ta otomobil hırsızlığı #3

    Beşiktaş ta otomobil hırsızlığı #4


    İlginizi Çekebilir

    Rüyada patronu görmenin anlamları
    Yaşam

    Rüyada patronu görmenin anlamları

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Tesisi devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu, bin 100'e ulaştı
    İç Haber

    Tesisi devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu, bin 100'e ulaştı

    Görüş Bildir