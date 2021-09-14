Beşiktaş’ta otomobil önce korkuluklara sonra reklam panosuna çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü D.G., Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde önce demir korkuluklara, ardından reklam panosuna çarparak ağır yaralandı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Cihannüma Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde, gece saat 01.30 sıralarında otomobili ile seyir halinde olan D.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki demir korkuluklara çarpmasının ardından reklam panosuna vurarak durabildi.

Araçta sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü D.G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Kazadan sonra otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği cadde daraltıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.