Beşiktaş'ta otomobil şarampole yuvarlandı

Virajdayken kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarpan sürücü, eşi ile birlikte yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beşiktaş'taki Levent Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda sabahın erken saatlerinde kaza yaşandı.

Otomobil sürücüsü Ömer Adak, köprü yönüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada, çiğ yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

10 METRE BOYUNCA TAKLALAR ATTI

Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Yaklaşık 10 metre boyunca taklalar atarak yuvarlanan otomobil, ağaç dallarına çarparak durabildi.

EŞİ İLE BİRLİKTE ARACA SIKIŞTI

Kaza sonrası, Ömer Adak ile yanında oturan eşi Yağmur Adak, otomobil içinde sıkıştı. Adak çifti, kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı.

Hafif şekilde yaralanan çift, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.









