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Beşiktaş'ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti

Beşiktaş'ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti

İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra yanmaya başladı. Otomobili yanan sürücü hem ağladı, hem de kazaya karışan diğer sürücüyle kavga etti.