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    Beşiktaş'ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti

    İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil savrularak kaldırıma vurduktan sonra yanmaya başladı. Otomobili yanan sürücü hem ağladı, hem de kazaya karışan diğer sürücüyle kavga etti.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 06:46
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 07:16
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    Beşiktaş'ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti

    Saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde, Cihan Gül’ün kontrolündeki 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil Ortaköy’den Beşiktaş istikametinde seyir halindeyken ters istikamette seyir halinde olan Berk Menteş’in kulandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı.

    KAZA YAPAN OTOMOBİL YANMAYA BAŞLADI

    Çarpmanın etkisiyle kaldırıma da çıkan lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Çırağan Caddesini tedbir amaçlı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.

    Beşiktaş'ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti - VİDEO

    ÖNCE AĞLADI, SONRA KAVGAYA TUTUŞTU

    Kaza sonrası otomobilden yara almadan inen sürücü, lüks otomobilinin yandığını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri ve olay yerine gelen kız arkadaşı sürücüyü uzun süre sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

    Beşiktaş ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti #1

    Otomobili yanan Cihan Gül, "Arabam" diye ağladı. Gül’ü polis ekipleri ve arkadaşları sakinleştirdi. Öte yandan olay yerinde kazaya karışan taraflar birbirine saldırdı. İki tarafı polis ekipleri ayırdı.

    Beşiktaş ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti #2

    Kaza sonrası yanan otomobil küle dönerken hafif ticari araçta ise hasar oluştu.
    Araçların çekici tarafından kaldırılmasının ardından Çırağan Caddesi tekrar trafiğe açıldı.

    Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

    Beşiktaş ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti #3

    Beşiktaş ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti #4

    Beşiktaş ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti #5

    Beşiktaş ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti #6

    Beşiktaş ta otomobili yanan sürücü önce ağladı, sonra kavga etti #7


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