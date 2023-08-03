Beşiktaş'ta silahlı saldırı: Yaralı kişi hayatını kaybetti Beşiktaş'ta motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta arkadaşıyla motosikletle seyir halindeki Sertan Taylan Hayal (24), uğradığı silahlı saldırıda boynundan yaralandı.

Motosiklet sürücüsü arkadaşı olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Hayal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

2 kişi de hafif yaralandı

Saldırı sırasında sokakta bulunan iki kişinin de hafif yaralandığı olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Bir mekana silahla ateş ettikten sonra kaçmaya çalışırken vuruldu

Yapılan araştırmada, Hayal'in olaydan önce aynı sokakta bir mekana silahla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmaya çalıştığı belirlendi. Hayal'in bu sırada söz konusu iş yerinden çıkan bir kişinin açtığı ateşle öldüğü tespit edildi.

Sabıkası kabarık çıktı

Evli ve bir çocuk babası Sertan Taylan Hayal'in "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" gibi suçlardan kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.