Beşiktaş'ta Sırp modelin tecavüz oyunu, kısa sürede çözüldü

Ortaköy'de erkek arkadaşı D.E.'yle gittiği otelde tecavüze uğradığını iddia eden Sırp model Sladana Milojev'in oyunu, ekiplerin incelemesi sonrasında çözüldü.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 17 Eylül cumartesi günü 24 yaşındaki Sırp model Sladana Milojev, İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için megakente geldi.

Sladana Milojev ve 35 yaşındaki sevgilisi D.E., Ortaköy'de buluşarak birlikte eğlence mekanına gitti.

Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi devam etti.

Cinsel ilişkiye girdiler

Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., Sırp modeli kaldığı otele götürdü.

İddiaya göre; ikili, genç modelin de rızasıyla otelde cinsel ilişkiye girdi, daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, kendisinden bin dolar istedi.

Model şikayetçi oldu

Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin avro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.

O anların görüntüleri ortaya çıktı

Şikayet üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İHA'nın haberine göre; yapılan incelemeler sonucunda, çiftin samimi bir şekilde otele giriş yaptığı ve zorlama olmadan odaya girdikleri tespit edildi.

Genç model ifadesi

Emniyette ifadesi alınan kadın, D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bir gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50'ye kadar kendinde olduğunu, ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu, üzerinin tamamen çıplak olduğunu, genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.'yi aradığını, otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın "Ben getirdim" dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.’nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.

D.E.'nin ifadesine göre;

İfadenin ardından D.E. devam eden çalışmalarda gözaltına alınarak emniyette ifadesi alındı.

Adam ifadesinde, Sladana Milojev’in eski sevgilisi olduğunu, kendisine zaman zaman kendi rızası ile para verdiğini ancak herhangi bir ödeme almadığını söylediği öğrenildi.

D.E., olay günü saat 23.20 sıralarında bir barda buluştuklarını, ardından başka bir mekana gittiklerini, saat 03.30 sıralarında ise Sladana Milojev’in konakladığı otele giderek kendi rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

İlişkinin ardından kendisinin otelden ayrılmak istediği zaman kadının kendisinden bin dolar talep ettiğini, kendisinin bu parayı vermeyi kabul etmediğini söyleyen D.E., kendisini bu konu hakkında iki kere aradığını ancak para vermediğini söyledi.

Kadının iftirası kısa sürede çözüldü

İHA'nın haberine göre, adamın iddiaları kabul etmemesi üzerine polisin devam eden çalışmalarında, adamın ifadesinin doğru olduğu, kadının iftira attığı tespit edildi.

Bunun üzerine olayla ilgili gözaltına tutulan D.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.