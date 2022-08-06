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    Beşiktaş’ta skuter kullanırken ceza yiyen şahıs: Ödemeyeceğim yırtıp atacağım

    Skuter denetimlerinde, kaldırımda ilerlerken durdurulan Samet Öter, kendisine yazılan 427 lira cezaya, “Ödemeyeceğim, yırtıp atacağım” diyerek tepki gösterdi.
    • 06.08.2022 - 09:18
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    Beşiktaş’ta skuter kullanırken ceza yiyen şahıs: Ödemeyeceğim yırtıp atacağım

    İstanbul’da Bebek Cevdet Paşa Caddesi'nde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 15.00'te elektrikli skuter sürücülerine yönelik denetim başlatıldı.

    Birden fazla kişi skuter kullanan ya da kaldırımdan ilerleyen vatandaşlara ceza yağdı.

    DHA’nın haberine göre; kaldırımda skuter kullanırken durdurulan Samet Öter, kendisine yazılan 427 lira cezaya tepki gösterdi.

    “Her zaman bahane buluyorlar”

    Öter, “Canları sıkıldı bize ceza yazıyorlar. Ben kaldırımda gidiyordum, yoldan gitsek araba bize çarpsa can güvenliğimiz yok. Kaldırımdan gitsek her zaman bahane buluyorlar. Bu cezayı ödemeyeceğim, şimdi yırtıp atacağım.

    Beşiktaş’ta skuter kullanırken ceza yiyen şahıs: Ödemeyeceğim yırtıp atacağım #1

    “Kafalarına göre ceza yazıyorlar”

    Biz kaldırımdan giderken hiç uyarmadılar, direk cezayı yazdılar. Ters yönden gitsek yine bahane bulup bize yine ceza yazarlardı. Kafalarına göre ceza yazıyorlar.” dedi. Skutera iki kişi binenler de durdurulup, 427 lira ceza yazıldı.

    Beşiktaş’ta skuter kullanırken ceza yiyen şahıs: Ödemeyeceğim yırtıp atacağım VİDEO

    Beşiktaş’ta skuter kullanırken ceza yiyen şahıs: Ödemeyeceğim yırtıp atacağım #2

    Beşiktaş’ta skuter kullanırken ceza yiyen şahıs: Ödemeyeceğim yırtıp atacağım #3


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