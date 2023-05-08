Beşiktaş’ta sosyal medya fenomenine tekme ve yumruklu saldırı kamerada Bir işletmede konser veren sosyal medya fenomeni, bir grubun saldırısına uğradı. Yumrukların havada uçuştuğu saldırı sırasında genç fenomen, yerde de tekmelendi. Fenomenin 20 bin lirası gasbeden saldırganlar ise polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. 3 saldırgan tutuklanırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü.

İHA

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yaşanan ve dehşete düşüren saldırının görüntüleri ortaya çıktı…

Sosyal medya fenomeni ve 25 yaşındaki şarkıcı Cihan Emre Erdoğan, Beşiktaş Çarşı’da bir işletmede konser verdi.

Önce laf sonra dayak

Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan Erdoğan, otoparktaki aracına doğru yöneldi.

O esnada Erdoğan’ı takip eden bir grup, ona laf attı ve küfürler yağdırdı.

Bu da yetmedi, aynı grup saldırıya geçti.

20 bin lirası da gasbedildi

Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen fenomen defalarca tekmelendi.

Saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasbederek, hızla uzaklaşıp kayıplara karıştı.

"Bayağı vurdular"

Akılalmaz olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Sanatçı arkadaş, arabasını almak için buraya otoparka geldi. Aşağıdan 5-6 kişi üstüne doğru geldi, burada çocuğa vurdular. Daha sonra 2-3 kişi yukarı doğru, 2-3 kişi aşağı doğru kaçıp dağıldılar. Çocuk da, arabasına bindi gitti. Yüzünde bir darbe yoktu, kan görünmüyordu ama bayağı vurdular. Hiçbir şey konuşmayıp, bir şey söylemeden vurup gittiler. Vuranların kim olduğunu bilmiyorum. Polis sonradan gelip kamera görüntülerini aldı. Devamını bilmiyorum.” dedi.

Polis saldırganları yakaladı

Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

Fenomenin ifadesini alan polis, saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğunu belirledi.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 saldırganı evinde kıskıvrak yakaladı.

3'ü de tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen saldırganlar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.