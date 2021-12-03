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Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi

Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi

Maçka'dan Kuruçeşme'ye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü, yolculara tepki göstererek “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.