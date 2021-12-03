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- Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi
Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi
Maçka'dan Kuruçeşme'ye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü, yolculara tepki göstererek “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.
- DHA
- 03.12.2021 - 11:24
İstanbul'da taksi-yolcu arasındaki sorunlar bitmek bilmiyor...
Kısa mesafe, trafik, değişim saati bahaneleriyle yolcu seçen taksiciler, zaman zaman kameralara yansıyor.
Yeni bir olay ise Beşiktaş'ta meydana geldi.
Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşmeye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunu söyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.
"GEL SEN SÜR"
26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.
Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.