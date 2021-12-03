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    Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi

    Maçka'dan Kuruçeşme'ye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü, yolculara tepki göstererek “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 11:24
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    Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi

    İstanbul'da taksi-yolcu arasındaki sorunlar bitmek bilmiyor...

    Kısa mesafe, trafik, değişim saati bahaneleriyle yolcu seçen taksiciler, zaman zaman kameralara yansıyor.

    Yeni bir olay ise Beşiktaş'ta meydana geldi.

    Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşmeye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunu söyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.

    "GEL SEN SÜR"

    26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

    Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.

     

     


    Beşiktaş ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi #1

    Beşiktaş ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi #2

    Beşiktaş ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi #3

    Beşiktaş ta trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi #4

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