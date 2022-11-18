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- Beşiktaş'ta turistin çantasından bin 200 dolar çalındı
Beşiktaş'ta turistin çantasından bin 200 dolar çalındı
Bir alışveriş merkezindeki yabancı uyruklu şahsı konuşarak oyalan 2 şüpheli, çantasından bin 200 dolar parayı çalarak kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- 18.11.2022 - 12:17
- Güncelleme : 18.11.2022 - 12:25
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir alışveriş merkezinde, Özbekistan uyruklu turist D.S.'nin yanına gelen 1'i kadın 2 kişi, turistle sohbet etmeye başladı.
Sohbet esnasında bir fırsatını bulan 2 hırsız, turistin çantasındaki bin 200 doları çalarak oradan ayrıldı.
Çantasındaki parayı yerinde bulamayan turist, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası incelendi
Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
2 şüpheli yakalandı
İHA'nın haberine göre, 42 yaşındaki Hooshang K. ve 49 yaşındaki Mahnaz T. isimli şüpheliler, Bakırköy'de yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.