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    Beşiktaş'ta turistin çantasından bin 200 dolar çalındı

    Bir alışveriş merkezindeki yabancı uyruklu şahsı konuşarak oyalan 2 şüpheli, çantasından bin 200 dolar parayı çalarak kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
    • 18.11.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:25
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    Beşiktaş'ta turistin çantasından bin 200 dolar çalındı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir alışveriş merkezinde, Özbekistan uyruklu turist D.S.'nin yanına gelen 1'i kadın 2 kişi, turistle sohbet etmeye başladı.

    Sohbet esnasında bir fırsatını bulan 2 hırsız, turistin çantasındaki bin 200 doları çalarak oradan ayrıldı.

    Çantasındaki parayı yerinde bulamayan turist, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Güvenlik kamerası incelendi

    Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

    2 şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre, 42 yaşındaki Hooshang K. ve 49 yaşındaki Mahnaz T. isimli şüpheliler, Bakırköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

    Beşiktaş ta turistin çantasından bin 200 dolar çalındı #1

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