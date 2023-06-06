Beşiktaş'ta yardım etmek istedi, karga saldırdı Beşiktaş'ta yola düşen yavru kargayı eline almak isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, koşarak aracına bindi.

İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan bir kadın sürücü, yuvasından yola düşen yavru kargayı fark etti.

Yardım etmek amacıyla trafiği durduran kadın, aracından inerek yavru kargayı eline almak istedi.

Kadına o esnada yavrusunu korumak isteyen karga saldırdı.

Saldırınca kaçtı

Yardım etmek isterken başka bir karganın saldırısına uğrayan kadın, kaçarak aracına bindi.

Ortaya çıkan ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.