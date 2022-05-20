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    Beşiktaş'ta yaşlı adamı dolandıran sahte polis yakalandı

    Kendisini polis olarak tanıtarak aradığı Y.B.U.'yu sözde terör örgütünün hesaplarını ele geçirdiğini söyleyip kandırarak bankadan çektirdiği para ile ziynet eşyalarını alan şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.05.2022 - 09:21
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    Beşiktaş'ta yaşlı adamı dolandıran sahte polis yakalandı

    İstanbul Beşiktaş'ta polise başvuran 83 yaşındaki Y.B.U. polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

    Mağdur Y.B.U. poliste verdiği ifadesinde şunları söyledi:

    "Bana kendisini polis olarak tanıttı. Terör örgütünün banka hesaplarımı ele geçirdiğini söyledi. Benden paramı çekip evdeki ziynet eşyaları ile birlikte kendisine teslim etmemi istedi. Ben de söylediklerine inandım."

    Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Bağcılar'a gittiği tespit edilen şüpheli Mustafa T. polis tarafından yakalandı.

    Para ve ziynet eşyalar ele geçirildi

    Şüpheli Mustafa T.,  Emniyet Müdürlüğünde mağdur Y.B.U. tarafından para ve ziynet eşyalarını elden alan kişi olarak teşhis edildi.

    Şüpheli adliyeye sevk edildi

    Polis şüphelinin evinde yaptığı aramada mağdura ait olduğu değerlendirilen 75 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 54 bin 300 lira ve 2 bin Euro para buldu.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa T. adliyeye sevk edildi.

    Beşiktaş ta yaşlı adamı dolandıran sahte polis yakalandı #1

    Beşiktaş ta yaşlı adamı dolandıran sahte polis yakalandı #2

    Beşiktaş ta yaşlı adamı dolandıran sahte polis yakalandı #3

    Beşiktaş ta yaşlı adamı dolandıran sahte polis yakalandı #4


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