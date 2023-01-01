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    Beşiktaş'ta yılbaşı eğlencesinde pencerden sarktılar

    Dolmabahçe Tüneli'nde araçtan sarkarak yılbaşı kutlaması yapan şahıslar, seyir halindeki başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
    • 01.01.2023 - 13:28
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    Beşiktaş'ta yılbaşı eğlencesinde pencerden sarktılar

    Tüm dünyada coşkuyla kutlanan yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu.

    Yoğun geçen yıl sonrasında eğlenceli veda yapan vatandaşlar düzenlenen etkinliklerde eğlenirken birçok vatandaşta sevdikleriyle daha sakin vakit geçirdi.

    Öte yandan İstanbul'da yılbaşı kutlamaları sırasında ilginç görüntüler oluştu.

    Trafik magandası bir grup hem kendi canını hem vatandaşın canını tehlikeye atarak yürekleri ağza getirdi.

    Pencereden sarktılar

    İstanbul'un işlek noktalarından bir bölgede bulunan Dolmabahçe Tüneli'nde yaşanan olayda şans eseri trafik olmazken eğlence korku dolu anlar yaşattı.

    Seyir halindeki bir araçtan sarkan iki kişi, yılbaşı kutlaması yaptı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, tehlikeli yılbaşı kutlaması cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beşiktaş ta yılbaşı eğlencesinde pencerden sarktılar #1


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