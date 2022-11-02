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    Beşiktaş'ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

    Seyir halindeki otomobil, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücünün kontrolü kaybetmesiyle kaymaya başladı. Bu sırada bir binanın girişindeki daireye çarpmasıyla duvar yıkıldı, araçta hasar oluştu.
    • 02.11.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 09:04
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    Beşiktaş'ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki yokuşta adeta facianın eşiğinden dönüldü.

    Araçların sık sık kaza yaptıkları yokuş bitiminde, Özlem Kurtoğlu idaresindeki otomobil de kaza yaptı.

    Daire duvarına çarptı

    Yokuşu çıkınca sola döneceği esnada önüne farklı bir araç çıkınca frene basan Kurtoğlu, yolun yeniden açılmasının ardından gaza bastığı sırada kontrolü kaybederek kaymaya başladı.

    Yokuş aşağı, geri geri giden otomobil bir binanın giriş katındaki daire duvarına çarparak durabildi.

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #1

    Duvar yıkıldı

    Yaralananın olmadığı kazada otomobilde ve duvarda büyük hasar oluştu.

    Öte yandan pencere demiri de dairenin salonuna doğru yıkıldı. Kaza sırasında dairede kimsenin olmaması olası bir facia yaşanmasını önledi.

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #2

    Sıkıştığı yerden çıkarıldı

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; Kurtoğlu ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #3

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #4

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #5

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #6

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #7

    Beşiktaş ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı #8


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