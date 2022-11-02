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- Beşiktaş'ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı
Beşiktaş'ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı
- 02.11.2022 - 08:56
- Güncelleme : 02.11.2022 - 09:04
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki yokuşta adeta facianın eşiğinden dönüldü.
Araçların sık sık kaza yaptıkları yokuş bitiminde, Özlem Kurtoğlu idaresindeki otomobil de kaza yaptı.
Daire duvarına çarptı
Yokuşu çıkınca sola döneceği esnada önüne farklı bir araç çıkınca frene basan Kurtoğlu, yolun yeniden açılmasının ardından gaza bastığı sırada kontrolü kaybederek kaymaya başladı.
Yokuş aşağı, geri geri giden otomobil bir binanın giriş katındaki daire duvarına çarparak durabildi.
Duvar yıkıldı
Yaralananın olmadığı kazada otomobilde ve duvarda büyük hasar oluştu.
Öte yandan pencere demiri de dairenin salonuna doğru yıkıldı. Kaza sırasında dairede kimsenin olmaması olası bir facia yaşanmasını önledi.
Sıkıştığı yerden çıkarıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
DHA'nın aktarımına göre; Kurtoğlu ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.