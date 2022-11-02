Beşiktaş'ta yokuş bitiminde kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı

Seyir halindeki otomobil, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücünün kontrolü kaybetmesiyle kaymaya başladı. Bu sırada bir binanın girişindeki daireye çarpmasıyla duvar yıkıldı, araçta hasar oluştu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki yokuşta adeta facianın eşiğinden dönüldü.

Araçların sık sık kaza yaptıkları yokuş bitiminde, Özlem Kurtoğlu idaresindeki otomobil de kaza yaptı.

Daire duvarına çarptı

Yokuşu çıkınca sola döneceği esnada önüne farklı bir araç çıkınca frene basan Kurtoğlu, yolun yeniden açılmasının ardından gaza bastığı sırada kontrolü kaybederek kaymaya başladı.

Yokuş aşağı, geri geri giden otomobil bir binanın giriş katındaki daire duvarına çarparak durabildi.

Duvar yıkıldı

Yaralananın olmadığı kazada otomobilde ve duvarda büyük hasar oluştu.

Öte yandan pencere demiri de dairenin salonuna doğru yıkıldı. Kaza sırasında dairede kimsenin olmaması olası bir facia yaşanmasını önledi.

Sıkıştığı yerden çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

DHA'nın aktarımına göre; Kurtoğlu ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.





















