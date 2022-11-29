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- Beşiktaş'ta yol verme kavgasında silahlar konuştu
Beşiktaş'ta yol verme kavgasında silahlar konuştu
- 29.11.2022 - 09:48
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, dün öğlen saatlerinde Okmeydanı mevkii E-5 karayolu üzerinde gözü dönen trafik magandaları birbirine saldırdı.
Yol üzerinde tartışmaya başlayan iki şahıs, araçlarından inerek kavga etmeye başladı.
Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.
Kavgada silahlar konuştu
Sürücülerden birinin elindeki silahın kabzasıyla karşı taraftaki sürücüye vurmaya çalıştığı görüldü.
Bu sırada duyulan iki el silah sesi trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı.
İstanbul'da yol tartışması kamerada VİDEO
Şüpheliler gözaltına alındı
Trafiği birbirine katan sürücüler, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.
Trafiği birbirine katan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
O anlar kayıt altına alındı
İHA'nın haberine göre, hayrete düşüren o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.