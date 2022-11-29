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    Beşiktaş'ta yol verme kavgasında silahlar konuştu

    Yol verme kavgasında birbirine acımasızca vuran ve havaya ateş açan şüpheliler polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.
    • 29.11.2022 - 09:48
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    Beşiktaş'ta yol verme kavgasında silahlar konuştu

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, dün öğlen saatlerinde Okmeydanı mevkii E-5 karayolu üzerinde gözü dönen trafik magandaları birbirine saldırdı.

    Yol üzerinde tartışmaya başlayan iki şahıs, araçlarından inerek kavga etmeye başladı.

    Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Kavgada silahlar konuştu

    Sürücülerden birinin elindeki silahın kabzasıyla karşı taraftaki sürücüye vurmaya çalıştığı görüldü.

    Bu sırada duyulan iki el silah sesi trafikteki sürücülere korkulu anlar yaşattı.

    İstanbul'da yol tartışması kamerada VİDEO

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Trafiği birbirine katan sürücüler, polisin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.

    Trafiği birbirine katan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, hayrete düşüren o anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Beşiktaş ta yol verme kavgasında silahlar konuştu #1

    Beşiktaş ta yol verme kavgasında silahlar konuştu #2


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