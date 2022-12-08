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    Beşiktaş'ta yolcu seçen taksiciye ceza kesildi

    Yolcu seçtiği belirlenen bir taksi şoförü, bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye para ve men cezası verdi.
    • 08.12.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 11:22
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    Beşiktaş'ta yolcu seçen taksiciye ceza kesildi

    Türkiye'de taksi ve taksici sorunu her geçen gün büyüyor...

    Taksi şoförleri, sık sık taksimetre ve turist avıyla gündeme geliyor. Her gün bir kaosla anılan ticari taksi olayına bir yenisi daha eklendi.

    Yabancı turisti seçti

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çekilen bir video, sosyal medyada gündem olmuştu.

    Uzun süre taksi bekleyen bir vatandaş, kendisine durmayıp hemen yanındaki turist aileyi alan taksi şoförünü kayıt altına almıştı.

    İstanbul'da taksici, uzun süredir bekleyen yolcu yerine Arap turistleri aldı VİDEO

    Tepki çekti

    DHA'nın aktarımına göre; o anların sosyal medyada büyük tepki çekmesinin üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Bin 823 TL para ve men cezası

    Taksi şoförü F.E.'ye, yapılan kontroller sonucu, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden bin 823 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

    Öte yandan taksi ise 10 gün süreyle trafikten men edildi.

    Beşiktaş ta yolcu seçen taksiciye ceza kesildi #1

    Beşiktaş ta yolcu seçen taksiciye ceza kesildi #2

    Beşiktaş ta yolcu seçen taksiciye ceza kesildi #3



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