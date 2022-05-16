Petrol
112.13
0.52%
Euro
16.20
0.52%
Dolar
15.56
0.52%
Altın
918.75
-0.32%
Borsa
2396
-0.97%
Bitcoin
470.654
-1.96%
BTXN Coin
12.68
-4.58%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı

    Belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında yolda meydana gelen çökme ile ortaya çıkan 'Gizemli Tünel'deki çalışmalar bitti. Tünel, kum doldurularak kapatıldı.
    • 16.05.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Etiler Mahallesi, Tamburi Ali Efendi Sokak'ta, cuma günü belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi.

    Çökmenin ardından ortaya çıkan ‘Gizemli Tünel’ kamuoyunda merak uyandırdı.

    Ekipler önce tüneli toprak doldurarak kapattı.

    ‘Kullanılmayan bir kanalizasyon kanalı’

    Ancak gelen tepkiler üzerine bu sabah tekrar açılarak inceleme başlatıldı.

    Yapılan incelemeler sonucunda 'Gizemli Tünel'in, daha önceden açılmış ve artık kullanılmayan bir kanalizasyon kanalı olduğu anlaşıldı.

    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı #1

    Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan açıklama

    DHA’da yer alana habere göre konu ile ilgili olarak Beşiktaş Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

    Açıklamada, “İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.” denildi.

    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı #2

    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı #3

    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı #4

    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı #5

    Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kanalizasyon çıktı #6


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Manavgat yağlı güreşlerinde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
    Diğer spor haberleri

    Manavgat yağlı güreşlerinde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı
    Kitap

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı

    Görüş Bildir