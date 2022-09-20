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    Beşiktaş'taki motosiklet kazasında 1 kişi can verdi

    Dolmabahçe civarında ilerleyen 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 20.09.2022 - 16:41
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    Beşiktaş'taki motosiklet kazasında 1 kişi can verdi

    İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan feci kaza can aldı.

    Dolmabahçe'de ilerleyen 34 BVV 824 plakalı motosikletle Edip Said C. ile birlikte seyir halinde olan sürücü Ahmet Said C., Fatih Çakıllı idaresindeki 34 ERJ 351 plakalı motosikletle çarpıştı.

    Motosikletli 3 kişi yaralandı

    Feci kaza sonucu her iki motosikletteki 3 genç, yere savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı’yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said C. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said C. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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    Yaralılardan 1'i kurtarılamadı

    Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ahmet Said C.’nin ve Edip Said C.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Fatih Çakıllı’dan geriye ise arkadaşlarıyla birlikte olduğu mutlu anlar kaldı.

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