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Beşiktaş’taki motosiklet kazasında vefat sayısı 2'ye çıktı

Beşiktaş’taki motosiklet kazasında vefat sayısı 2'ye çıktı

Akşam saatlerinde seyir halinde olan 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 gençten ikisi hayatını kaybetti. Yaralı gencin tedavisine ise devam ediliyor.