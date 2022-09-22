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    Beşiktaş’taki motosiklet kazasında vefat sayısı 2'ye çıktı

    Akşam saatlerinde seyir halinde olan 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 gençten ikisi hayatını kaybetti. Yaralı gencin tedavisine ise devam ediliyor.
    • 22.09.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 11:37
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    Beşiktaş’taki motosiklet kazasında vefat sayısı 2'ye çıktı

    Motosiklet kazası yine can aldı...

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçtiğimiz akşam feci bir kaza yaşandı.

    19 yaşındaki Ahmet Said Ceylan ile arkasında bulunan kuzeni Edip Said C., Dolmabahçe civarında seyir halinde ilerlediği sırada 21 yaşındaki Fatih Çakıllı  idaresindeki motosikletle çarpıştı.

    Kazanın şiddetiyle iki motosikletteki 3 genç yere savruldu.

    Hastanelere sevk edildiler

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı gençler bölgedeki hastanelere sevk edildi.

    Beşiktaş’taki motosiklet kazasında vefat sayısı 2 ye çıktı #1

    2 genç hayatını kaybetti

    Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan’ın ve Edip Said C.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

    2 gündür tedavi gören Ahmet Said Ceylan’ın, dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Edip Said C.’nin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

    Beşiktaş’taki motosiklet kazasında vefat sayısı 2 ye çıktı #2

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    Beşiktaş’taki motosiklet kazasında vefat sayısı 2 ye çıktı #4

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