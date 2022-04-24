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    Beşiktaş'taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı

    Motosikleti ile tek teker üzerinde tehlikeli hareketler sergileyen sürücünün diğer sürücülerin ve kendisinin canını hiçe saydığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 10:22
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    Beşiktaş'taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı

    İstanbul'da Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücü, motosikletiyle magandalık yaptı.

    Geçtiğimiz günlerde meydana gelrn olayda otosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, trafiği tehlikeye attı.

    Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiç sayan sürücünün o anları, arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.

    Beşiktaş'taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı ViDEO

    Tehlikenin boyutunu artırdı

    Görüntülerde, Barbaros Caddesi üzerinde motosikleti ile giden sürücünün bir anda ön tekerini havaya kaldırması ve o şekilde gitmeye çalışması görülüyor.

    Motosiklet sürücüsü bir süre sonra tehlikenin boyutunu daha da artırarak tek bacağını koltuğu koyarak gitmeye çalışıyor. Bir kişi o anları ise sosyal medyadan yayınladı.

    Beşiktaş taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı #1

    Beşiktaş taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı #2

    Beşiktaş taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı #3

    Beşiktaş taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı #4

    Beşiktaş taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı #5

    Beşiktaş taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı #6

    Beşiktaş taki motosikletli, trafikte magandalık yaptı #7


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