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    Beşiktaş'taki otomobil hırsızı tekne faciasının faili çıktı

    Sinyal kesici kullanarak otomobil çalan 2 hırsızdan birinin 2014 yılında Beykoz açıklarında yaşanan tekne faciasının faili olduğu öğrenildi.
    • 07.06.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:02
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    Beşiktaş'taki otomobil hırsızı tekne faciasının faili çıktı

    İstanbul Beşiktaş'ta bir cadde üzerinde devriye görevini yapan emniyet güçleri, karşılarından gelen kişileri şüphe üzerine durdurup, Genel Bilgi Tarama'sını (GBT) sorgulattı.

    İHA'nın haberine göre; Eyüp Y. isimli bir kimlik veren şahsın sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri, şahsın hareketlerinden şüphelenerek, aracını nereye park ettiğini sordu.

    Polis ekipleri Eyüp Y. isimli kimlik bilgileri olan şahısla birlikte otomobilin yanına giderek arama yaptı. Aramalar sırasında aracın içerisinde iki adet cep telefonu ele geçirilerek incelemeye alındı.

    Aracı çalıştırıp patlak lastikle kaçtı

    Polis ekipleri araç içerisinde arama yaptığı sırada şahıs, otomobili çalıştırıp kaçmak istedi. Aracın içerisinde bulunan polis, şahsı durdurmak uzun süre uğraştı.

    Şüpheli şahıs, araç hareket halindeyken yaşanan boğuşma sırasında polisin düşmesini fırsat bilerek Gültepe Mahallesi istikametine doğru kaçtı. Polis ekipleri aracın lastiğine ateş ederek patlatmasına rağmen, şüpheli şahıs kaçarak izin kaybettirdi.

    Beşiktaş'taki otomobil hırsızı tekne faciasının faili çıktı ViDEO

    Sahte kimlikli şahıs evinde yakalandı

    Araçtaki cep telefonlarından yola çıkan Beşiktaş polisi, hatların Selçuk Ü. isimli bir şahsa ait olduğunu belirledi. Selçuk Ü. isimli şahıs, polis ekiplerine telefonlarının çalındığını söylemesi üzerine, ekipler araştırmalarını genişletti.

    Yapılan incelemelerde Eyüp Y., isimli sahte kimlik kullanan şahsın Ümit A. (42) isimli emniyette kaydı bulunan şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın ikameti olan Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

    Baskın sonucu Ümit A. ve kayınbiraderi Doğan O. gözaltına alındı.

    Beşiktaş taki otomobil hırsızı tekne faciasının faili çıktı #1

    Sinyal kesici kullandıkları ortaya çıktı

    Gözaltına alınan Ümit A.’nın sinyal kesici kullanarak otomobil çaldıkları belirlendi.

    Araç sahiplerinin kapıları kilitleyeceği sırada sinyal kesiciyi devreye sokan şahısların, kapı kilitlenmeyince aracı çalıp kaçtıkları ve bazı araçlardan ise çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi.

    Şüpheli Ümit A.’nın üzerinde polis ekipleri, bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda ise 16 farklı suçtan firar olduğu, 20 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

    Hırsızlardan biri 2014'teki tekne faciasının faili çıktı

    Öte yandan gözaltına alınan Doğan O. isimli şahsın ise toplamda 6 adet otomobil hırsızlığı suçlarından firarının yanı sıra, 2014 yılında Beykoz Riva açıklarında yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise kaybolduğu tekne faciasının faili olduğu ve firar ettiği tespit edildi.

    Tutuklandılar

    Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beşiktaş taki otomobil hırsızı tekne faciasının faili çıktı #2

    Beşiktaş taki otomobil hırsızı tekne faciasının faili çıktı #3


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