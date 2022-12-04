Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.471
0.28%
BTXN Coin
5.42
0.37%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Beşiktaş'taki sıra tartışmasında kendinden geçti

    Girdiği büfede sipariş verdikten sonra çalışan tarafından eksik para nedeniyle uyarılan kadına, sıra kuyruğuna yeniden girmesi istendi. Genç kadın bu sırada sinir krizi geçirdi.
    • 04.12.2022 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'taki sıra tartışmasında kendinden geçti

    İstanbul Beşiktaş'ta bulunan büfede kaos çıktı.

    Akşam saatlerinde büfeye gelen genç bir kadın sıraya girerek sipariş verdi.

    Siparişi almak için bekleyen kadına büfe çalışanı eksik para verdiğini söyledi.

    "Yeniden sıraya gir" deyince kendinden geçti

    Genç kadın parayı ödemek istedi ancak çalışan yeniden sıraya girmesi konusunda ısrar etti.

    Duruma sinirlenen genç kadın, çalışanlarla tartışmaya başladı. Adeta sinir krizi geçiren kadın, yanındaki arkadaşı ve diğer müşteriler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Erkek arkadaşı sarılarak sakinleştirdi

    Kavganın sonunda erkek arkadaşının sarıldığı genç kadın sakinleşti.

    Beşiktaş taki sıra tartışmasında kendinden geçti #1

    Beşiktaş taki sıra tartışmasında kendinden geçti #2

    Beşiktaş taki sıra tartışmasında kendinden geçti #3


    Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor
    Gündem

    Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü
    Gündem

    Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 terörist öldürüldü

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir