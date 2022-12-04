Beşiktaş'taki sıra tartışmasında kendinden geçti

Girdiği büfede sipariş verdikten sonra çalışan tarafından eksik para nedeniyle uyarılan kadına, sıra kuyruğuna yeniden girmesi istendi. Genç kadın bu sırada sinir krizi geçirdi.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan büfede kaos çıktı.

Akşam saatlerinde büfeye gelen genç bir kadın sıraya girerek sipariş verdi.

Siparişi almak için bekleyen kadına büfe çalışanı eksik para verdiğini söyledi.

"Yeniden sıraya gir" deyince kendinden geçti

Genç kadın parayı ödemek istedi ancak çalışan yeniden sıraya girmesi konusunda ısrar etti.

Duruma sinirlenen genç kadın, çalışanlarla tartışmaya başladı. Adeta sinir krizi geçiren kadın, yanındaki arkadaşı ve diğer müşteriler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Erkek arkadaşı sarılarak sakinleştirdi

Kavganın sonunda erkek arkadaşının sarıldığı genç kadın sakinleşti.