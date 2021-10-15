Beşiktaş'taki trafik magandasına, mahkeme 6 yıl hapis cezası verdi

Yol verme tartışmasında Arda İpek’i bıçaklayarak yaralayan Mutlu Caner Yontarkol hakkında mahkeme heyeti, 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı Utku Ercan, “Bu kadar ders olsun” dedi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, 7 Mart 2020’de aracıyla trafikte seyir halinde olan Mutlu Caner Yontarkol (50), yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı Arda İpek’i (23) camı açık olan sürücü kapısından bıçakladı.

Olaydan sonra yargıya taşınan olayın 5’inci celsesi, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkol ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 7 Mart 2020 tarihinde Arda İpek ile sanık Yontarkol'un yol verme tartışması yaşadıkları, sanığın camı açık olan sürücü kapısı üzerinden şikayetçiyi bıçakladığı, hayati tehlikeye neden olduğunu ve şikayetçinin organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olduğunu belirtti.

Savcı, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da sanığın sadece bir bıçak darbesinde bulunduğu, eylemini devam ettirmediği ve aralarında önceye dayalı husumet bulunmadığı gerekçesiyle eylemin "Kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

“KASTEN YARALAMA DEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Şikayetçi Arda İpek'in avukatı Semiha Melis Akcen, mütalaaya katılmadıklarını belirtti. Avukat Akcen, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu bıçak vahim nitelikte ve öldürmeye elverişlidir. Avcı bıçağıdır. Büyük bir silahtır ve müvekkilde ağır bir yaralanma meydana getirmiştir. Eylemini tanık Mehmet araya girdiği için tamamlayamamıştır. Dolayısıyla kasten yaralama demek mümkün değildir. Ayrıca sanık tüm aşamalarda bıçak konusunda çelişkili ifadelerde bulunmuş ve mahkemeyi yanıltmaya çalışmıştır.





“ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇ DİYE TEHDİT ETTİLER”

Sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz ve tutuklanmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanık tarafından gönderilen üçüncü kişiler müvekkilin babasını 'Şikayetinden vazgeç' diyerek tehdit etmişlerdir.”

"14 AY HAKSIZ YERE TUTUKLU KALDIM"

Sanık Mutlu Caner Yontarkol ise son savunmasında, tehdit iddiasını yalanlayarak şu sözleri kullandı:

"Tahliyemden sonra babam rahatsızlanmış ve onunla ilgili hastane koşturmam başlamıştır. Herhangi bir şekilde şikayetçinin babasını tehdit etmedim, birini göndermedim. Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatimi talep ediyorum. Bilmeden yaralamaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm.”

“OLAY MEŞRU MÜDAFA KAPSAMINDA KALMIŞTIR”

Sanık avukatı Sabahttin Güman, "Müvekkilin üzerine şikayetçinin aracı sürmesi sonucunda müvekkilin kendisini korumak için yanına aldığı çakı bıçağı neticesinde yaralama meydana gelmiştir. Kasti bir hareket yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamında kalmıştır. Sanığın beraatini ya da ceza verilmemesini talep ederiz." diye konuştu.

6 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mutlu Caner Yontarkol'un suçunun "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığını belirterek meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kusurun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç dikkate alınarak önce 2 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, eylemi silahla işlediği gerekçesiyle ve mağdurun yaşamını tehlikeye sokarak uzuvlarından birinde fonksiyon zayıflamasına neden olduğu gerekçesiyle artırım uygulayarak sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"İKİ KORNA BASIN GİDİN, UMARIM BU KARAR DERS OLSUN"

Mahkeme Başkanı Utku Ercan, kararı okuduğu sırada sanığa yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Kasten yaralama suçunu üst sınırdan verdik ve silahla işlenmiş olduğu için artırdık. Samimi pişmanlık göstermediğini düşünüyoruz. Bu nedenle takdiri indirim uygulamadık ve haksız tahrik indirimi uygulamadık. Trafikte gerçekleşen bu tip olaylarda ve her trafik tartışmasında herkes eline silah veya bıçak alsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir, iki korna basın gidin. Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun."

İDDİANAME

İddianamede, olayın Beşiktaş'ta 7 Mart 2020'de saat 21.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

İtalya'da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki ailesinin yanına gelen müşteki Arda İpek'in, ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritte gelmekte olan araç sürücüsü sanık Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme tartışması yaşadığı kaydedildi.

Tartışmanın devamında sanığın, aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı, bu duruma çok sayıda tanığın şahit olduğu belirtildi.

BIÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

İddianamede, İpek'in, şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği belirtildi.

İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede, bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu anlatıldı.

ORGANLARINDAN BİRİNİN İŞLEVİ SÜREKLİ ZAYIFLADI

Bu olay sonrası hayati tehlikeyi atlatan İpek'in, organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olduğu belirtilmişti. 8 Mart 2020'de tutuklanan sanık Mutlu Caner Yontarkal'ın, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Yontarkol, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra Mayıs 2021'de tahliye edilmişti.