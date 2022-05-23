Bestler Dereler'de 2 terörist öldürüldü

EREN ABLUKA-5 operasyonunun icra edildiği Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist öldürüldü.

Türkiye'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonu aralıksız devam ediyor.

Son olarak başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü.

Bestler Dereler'de operasyon

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordine ettiği, Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bilgisi verildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.