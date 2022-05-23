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Bestler Dereler'de 2 terörist öldürüldü
EREN ABLUKA-5 operasyonunun icra edildiği Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist öldürüldü.
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 08:06
- Güncelleme : 23.05.2022 - 09:14
Türkiye'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonu aralıksız devam ediyor.
Son olarak başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü.
Bestler Dereler'de operasyon
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordine ettiği, Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bilgisi verildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.