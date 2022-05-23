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    Bestler Dereler'de 2 terörist öldürüldü

    EREN ABLUKA-5 operasyonunun icra edildiği Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 08:06
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:14
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    Bestler Dereler'de 2 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonu aralıksız devam ediyor.

    Son olarak başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonunda 2 terörist daha öldürüldü.

    Bestler Dereler'de operasyon

    İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordine ettiği, Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği bilgisi verildi.

    Bölgede operasyonun devam ettiği belirtildi.

    Bestler Dereler de 2 terörist öldürüldü #1


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