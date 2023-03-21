Beyazıt’taki çatışmada Azerbaycanlı oyuncunun vurularak ölümüne ilişkin 26 şüpheliye dava İki husumetli grubun silahlı çatışması sırasında yoldan geçen Azerbaycanlı oyuncunun vurularak ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 1 mağdur şüphelinin müebbet hapis ile 275 yıla kadar hapis, diğer 25'inin ise toplamda 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul’un Fatih ilçesi Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü.

Geçen yıl 23 Mayıs günü yaşanan çatışma, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

1’i polis 7 kişi yaralandığı çatışma sırasında yoldan geçen Azerbaycan uyruklu oyuncu Kamran Dadashzade ise hayatını kaybetti.

Soruşturma tamamlandı

Azerbaycanlı oyuncunun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 14 kişi ‘mağdur’, bunlardan 9’u ise polis memuru olarak yer alırken, 26 kişi ise ‘mağdur-şüpheli’ olarak yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Beyazıt Mahallesi’nde mağdur şüpheliler Kerim Öztürk ile Polat Öztürk’ün iş yerlerinin bulunduğu, yan taraflarında bulunan iş yerinde ise ayakkabıcılık faaliyeti yürüten Korkular ailesinin bulunduğu ve her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunduğu kaydedildi.

'Polis, sakinleştirmeye çalıştı'

Polis ekiplerine ‘daha önce husumet yaşadığım kişiler beni tehdit ediyor, şu anda buradalar, silahlı olabilirler’ şeklinde anons geldiğinin anlatıldığı iddianamede, ekiplerin belirtilen adrese gittiği, o sırada iki taraf arasında sözlü tartışma ve küfürleşme olduğu, her iki gruba yönelik sakinleştirme çalışmaları devam etse de, grupların buraya ölmeye geldiklerini, aralarındaki husumetin iki taraftan birinin yok olması ile sonuçlanacağını söyledikleri aktarıldı.

Küfredince ortalık karıştı

Çatışmanın grup arasındaki 40’lı yaşlarda bir kişinin, kalabalık gruba yönelik olarak kürettiğinin aktarıldığı iddianamede, sonrasında başka bir şahsın kalabalığa yönelik belinden silah çıkarmak suretiyle 8-10 el ateş etmesi üzerine silahlı çatışmanın her iki grup arasında başladığı kaydedildi.

Silahlar, geceden hazırlandı

Hazırlanan iddianamede, her iki taraf arasında önceye dayalı husumetin bulunması nedeniyle Öztürk’lerin iş yerinin uzun süre kapalı kaldığı, olay günü Öztürk Tekstil’in açılışı nedeniyle hazırlık yapıldığı ancak olaydan bir önceki gece diğer tarafın, karşı tarafla yaşanacak bir problem olması ihtimaline dayanılarak silahlarla hazırlık yapıldığı belirtildi.

Memurlar çatışmanın ortasında kaldı

Polis memurlarının iki grup arasındaki silahlı çatışma arasında kaldıklarının aktarıldığı iddianamede, polislerin saldırıyı önleme ve bertaraf etme amacıyla silah kullanarak her iki gruba karşılık verdikleri, çatışma anında sivil vatandaşların ve 1 polis memurunun yaralandığı kaydedildi.

Hedef gözeterek doğrudan ateş açtılar

İddianamede, olay anında silah kullandığı tespit edilen mağdur-şüphelilerin birbirlerine yönelik hedef gözeterek doğrudan ateş ettikleri, polis memurlarının karşılık vermesine rağmen polis memurlarına yönelik de eylemlerini devam ettirdikleri, silah kullandığı tespit edilemeyen mağdur şüphelilerin ise olayda iştirakinin bulunduğu kaydedildi.

Azeri oyuncu yoldan geçerken vuruldu

Öte yandan olay esnasında yoldan geçen Kamran Dadashzade’nin, ense kısmından yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Dadashzade'nin, mağdur-şüpheli Kerim Öztürk tarafından yaralanıp, sonrasında öldüğünün tespit edildiği de aktarıldı.

285 yıla kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede mağdur- şüphelilerden Kerim Öztürk’ün ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ’kasten yaralama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından toplamda müebbet hapis ile 98 yıldan 275 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 25 mağdur-şüphelinin ise 45 yıldan 285 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.