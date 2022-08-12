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    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi

    Polisin operasyonunda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce "Pitos" ve "Amfora"ya el konuldu. Operasyonda ele geçirilen eserlerin 9 kişilik arkeolog ekibiyle inceleneceği öğrenildi.
    • 12.08.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 18:05
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    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi

    İstanbul Beykoz'da peyzaj işi yapan bir iş yerinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait oldukları değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

    İş yeri sahibinin müşterilerine 'replika' diye tanıttıkları eserlerin peşine düşen polis, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

    10 tırı dolduracak tarihi eser bulundu

    Aylarca süren takiplerin ardından polis, ellerindeki tarihi eserleri yurt içinde ve yurt dışında sattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

    3 depo ve bir bahçeye yapılan operasyonda 10 tırı dolduracak “Pitos” ve “Amfora” ele geçirildi.

    Eserler sayılıyor

    Büyük bir kısmı pitos ve amforalardan oluşan binlerce tarihi eserlerin büyük bir kısmının denizden çıkarıldığını, bir kısmının ise Anadolu'nun farklı yerlerinden getirildiğini belirleyen polis, ele geçirilen eserlerin sayımı için çalışmalarına devam ediyor.

    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi VİDEO

    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi #1

    9 kişilik özel ekip kuruldu

    Öte yandan ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü'nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

    Polisin yaptığı araştırmalarda iş yeri sahibinin bahçe düzenlemelerini yaptığı özellikle yabancı müşterilerine ürünleri deniz yoluyla gönderdiği, müşterilerine kendini koleksiyoner olarak tanıttığı ortaya çıktı.

    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi #2

    30 yıldır topluyor

    DHA’nın haberine göre şüphelinin yaklaşık 30 yıldır eserleri topladığı ve 30 yılda 10 müze açacak kadar eser topladığı belirtildi.

    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi #3

    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi #4

    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi #5

    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi #6

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    Beykoz’da 10 tırı dolduracak tarihi eser ele geçirildi #8


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