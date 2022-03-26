G.A. isimli şahsın evine girip ziynet eşyası çalan şüphelilerden Resul A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Resul A.’nın 19 ayrı suçtan arandığı, 11 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi Çubuklu Çiftlikyolu Caddesi'ndeki sitede, 27 Temmuz 2021 tarihinde, tekstil işiyle uğraşan G.A.'nın evine hırsız girdi.

Hırsızlar evde buldukları binlerce lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı. Polis tarafından yürütülen soruşturmada, hırsızlık olayını Resul A. (31) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Resul A., Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği’ne getirilen şüphelinin, 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Resul A.'nın ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin suç ortaklarıyla hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp eldiven takarak hırsızlık yaptıkları görüldü.

Beykoz'da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı VİDEO



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliğinde hakkında 11 farklı ev hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüpheli Resul A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.