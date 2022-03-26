Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
661.863
1.49%
BTXN Coin
40.96
-1.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Beykoz'da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

    G.A. isimli şahsın evine girip ziynet eşyası çalan şüphelilerden Resul A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Resul A.’nın 19 ayrı suçtan arandığı, 11 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beykoz'da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

    İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi Çubuklu Çiftlikyolu Caddesi'ndeki sitede, 27 Temmuz 2021 tarihinde, tekstil işiyle uğraşan G.A.'nın evine hırsız girdi.

    Hırsızlar evde buldukları binlerce lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı. Polis tarafından yürütülen soruşturmada, hırsızlık olayını Resul A. (31) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Resul A., Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı.

    KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU BELİRLENDİ

    Hırsızlık Büro Amirliği’ne getirilen şüphelinin, 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Resul A.'nın ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

    Beykoz da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı #1

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Şüphelinin suç ortaklarıyla hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp eldiven takarak hırsızlık yaptıkları görüldü.

    Beykoz'da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Hırsızlık Büro Amirliğinde hakkında 11 farklı ev hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüpheli Resul A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Beykoz da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı #2

    Beykoz da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı #3

    Beykoz da, 19 ayrı suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı
    Gündem

    İstanbul'da kadınların videolarını çeken Pakistanlı şahıs tepki topladı

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Karaman'da 2'si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı
    3. Sayfa

    Karaman'da 2'si kadın 4 kişi çalıntı araçla polisten kaçarken kaza yaptı

    Görüş Bildir