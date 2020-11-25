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Beykoz'da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi

Beykoz'da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi

Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait olan ve içerisinde İslami eserlerle fosillerin de bulunduğu 658 tarihi esere el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.