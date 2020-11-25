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    Beykoz'da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi

    Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait olan ve içerisinde İslami eserlerle fosillerin de bulunduğu 658 tarihi esere el konuldu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 13:54
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    Beykoz'da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Beykoz'da bulunan bir adreste çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisini aldı.

    Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese dün polis ekipleri operasyon düzenledi.

    Evde yapılan aramalarda aralarında Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi, İslami eserler ile çeşitli fosillerin de olduğu 658 parça tarihi eser ele geçirdi.

    ÇEŞİTLİ ESERLER BULUNDU

    Ele geçirilen tarihi eserler arasında çeşitli dönemlere ait bronz ok, mızrak uçları, kültür varlıklarına ait mimari parçalar, çeşitli dönemlere ait heykel başları, sikkeler, gözyaşı şişeleri, terakota parçaları, amforalar, pişmiş toprak kap ve kandillerinde bulunurken, eserler arkeoloji müzesine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    GÖZALTINA ALINARAK, HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

    Düzenlenen operasyonda bir kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Beykoz da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi #1

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    Beykoz da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi #5

    Beykoz da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi #6

    Beykoz da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi #7

    Beykoz da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi #8

    Beykoz da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi #9

    Beykoz da 658 parça tarihi eser, operasyonla ele geçirildi #10

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