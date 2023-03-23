İstanbul'un Beykoz ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Öğle saatlerinde aracıyla seyir halinde ilerleyen bir sürücü, navigasyondan destek almaya başladı.
Bu sırada virajı alamayınca kontrolden çıkan otomobil, yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü.
Yara almadan kurtuldu
Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkışan otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, yaşanan kazada yaralanan olmadı.
Kaza anı kamerada
Otomobilin apartman ile yol arasındaki boşluğa düştüğü anlar güvelik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle apartmanın demirlerine çarptığı, kısa süreliğine duraksayan aracın daha sonra bina ile yol arasındaki boşluğuna düştü.
Yolda olan vatandaşlar, düşen aracın içindekilere yardım ettiği görülüyor.