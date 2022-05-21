Beykoz'da birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Altı aydır beraber olduğu Handan Uyaroğlu'yla tartışma yaşayan 60 yaşındaki Mesut Uzun, silahla dehşet saçtı.

İstanbul'da kadın cinayeti...

Bir süre önce eşlerinden ayrılarak Beykoz'un Fatih Mahallesi'nde beraber yaşamaya başlayan Mesut Uzun- Handan Uyaroğlu çifti, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kadını öldürüp arkadaşlarını aradı: Yanlış bir şey yaptım

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mesut Uzun ruhsatsız silahı ile Handan Uyaroğlu'nu göğsünden vurdu. Saldırgan adam, evin içinde rastgele ateş etmeye devam etti. Kurşunlardan biri sokaktaki aracın camına isabet etti. Mesut Uzun daha sonra arkadaşlarını arayarak "Yanlış bir şey yaptım, zor durumdayım ben gidiyorum" dedikten sonra telefonu kapattı ve silahla başına ateş ederek canına kıymak istedi.

DHA'nın haberine göre arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İçeriye giren ekipler Mesut Uzun ve Handan Uyaroğlu'nu yerde kanlar içinde yatarken buldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Uyaroğlu'nun hayatını kaybettiğini, Uzun'un ise yaralı olduğunu belirledi. Uzun, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.