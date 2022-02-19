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    Beykoz'da borudan sızan doğalgaz alev aldı

    İstanbul Beykoz'da 3 katlı binanın girişinde bulunan doğalgaz borusundan sızan gazın alev alması paniğe neden oldu.
    • AA
    • 19.02.2022 - 08:09
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    Beykoz'da borudan sızan doğalgaz alev aldı

    Gümüşsuyu Mahallesi Erdal Sokak'taki 3 katlı binaya gelen ana doğal gaz borusu henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

    POLİS ÖNLEM ALDI, İGDAŞ GAZI KESTİ

    Polis, olay yerinde çevre güvenliğini sağlayarak sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

    İtfaiye ekipleri alevlerin binaya sıçramaması için yangına müdahale etti, İGDAŞ ekipleri doğalgaz borusuna gelen gaz akışını kesti.

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    ALEVLER BİNANIN ÜST KATINA KAADAR YÜKSELDİ

    İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalışırken mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.

    Beykoz da borudan sızan doğalgaz alev aldı #2

    Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Müdahale sırasında alevlerin zaman zaman üç katlı binanın üst katına kadar yükseldiği görüldü.

    İGDAŞ ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı kestiği gaz akışının incelemenin ardından tekrar sağlanacağı öğrenildi.

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