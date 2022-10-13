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    Beykoz'da çekici ve otomobil sürücüsünün kavgası kamerada

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yaşanan yol verme tartışmasında çekici ve otomobil sürücüsü tekme tokat kavga etti.
    • 13.10.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 16:06
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    Beykoz'da çekici ve otomobil sürücüsünün kavgası kamerada

    Trafikte yaşanan kavgalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor...

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde, dün akşam saatlerin trafikte çekici ve otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

    Tarafların nabızlarının bir anda yükseldiği tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga için aracın camından çıktı

    Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yaşanan kavgada çekici sürücüsü aracın camından çıkarak otomobil sürücüsünün yanına koştu.

    Tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü

    Kavga anında gözü dönen iki şahıs, birbirlerine yumruk atmaya başladı. Bu sırada yumruk atan bir kişinin dirseği, otomobilin yanında bulunan bir kadının yüzüne çaptı.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, o anlar olay yerinde olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Beykoz'da çekici ve otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası VİDEO

    Beykoz da çekici ve otomobil sürücüsünün kavgası kamerada #1


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